La frase de Oriana Sabatini acerca del posible regreso de Paulo Dybala a la Argentina.

En su visita a la Argentina , Oriana Sabatini habló con LAM y se refirió a uno de los temas que más expectativa genera entre sus seguidores: la posibilidad de regresar a vivir al país junto a su esposo, Paulo Dybala , quién tiene una oferta de Boca Juniors sobre la mesa. Si bien reconoció que le encantaría estar más cerca de su familia, dejó en claro que, por el momento, todo depende de la carrera del futbolista.

Consultada sobre los rumores que vinculan a Dybala con el Xeneize, la artista fue cauta y evitó dar definiciones. “No sé, la verdad no tengo idea. Y tampoco lo que sé lo voy a contar porque son tratativas y cuestiones de su carrera. Yo no quiero interferir con nada. Él sabe que yo lo voy a apoyar en todo”, aseguró. “Siempre me gusta estar acá. Más allá de que uno tiene deseos y quiere ciertas cosas, también sé que su carrera no dura tanto. Después, cuando se retire, se puede hablar de la posibilidad de vivir acá permanentemente”, explicó.

La hija de Catherine Fulop reveló que en el último tiempo recibió una enorme cantidad de pedidos de los hinchas de Boca para que el campeón del mundo juegue en el club de la Ribera. “Creo que nunca me frenaron tanto en la calle como este último año. Los bosteros me dicen todo el tiempo que, por favor, venga a Boca. Pero definitivamente no depende de mí y tampoco solo de él”, comentó entre risas.

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Además, contó cómo vive el Mundial desde el rol de espectadora ahora que Dybala no forma parte del plantel. “Obviamente cuando mi marido es parte la emoción es mucho más grande, pero no deja de ser mi país y me encanta ver los partidos. Nos juntamos a verlos y a veces nos turnamos: un día él con sus amigos y otro yo con mis amigas. Siempre alentando a la Selección”, relató.

Oriana Sabatini presentó su primera novela

Oriana Sabatini presentó ante una multitud de personas la novela escrita que creó y sacó al mercado, titulado como "Podría quedarme acá", durante la Feria del Libro que tuvo lugar en el predio Ferial de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No solo fue la palabra de Oriana contando las sensaciones, sino que también las personas tuvieron la posibilidad de estar cerca de la autora del libro ya que dedicó y firmó ejemplares que se vendieron en el propio predio. La obra que precisó dos años de trabajo es una realidad presentada por la novia de Paulo Dybala. Entre las figuras que aparecieron en uno de los pabellones de La Rural, estuvieron su padre Ova Sabatini y su hermana Tiziana, acompañada de su pareja. En ese momento Oriana fue el centro y de atención siendo la autora del libro.

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“Ariana es joven, lindísima y está donde tiene que estar. Desde chica aprendió que el talento es un proyecto y la belleza, una obligación. Cuando una vida privilegiada se disciplina para que no haya ni una sola nota fuera de registro, el éxito, obediente, llega. O, mejor dicho, está por llegar. Solo falta que firme el contrato que le ofrece la discográfica más importante de Estados Unidos", explica la sinopsis del libro.

Luego, cuenta: "Pero, en vez de hacerlo, bloquea a todos sus contactos y escapa a Buenos Aires, su ciudad natal. Perturbada por el control obsesivo de su propio cuerpo —por ser la que imaginaron y por un dolor que insiste, está dispuesta a probar todo con tal de evadirse. Fiestas, pastillas, sexo casual, incluso un ‘trabajo de verdad’. En una funeraria. Cambia los flashes por la constancia de tubos fluorescentes, las alfombras rojas por mesas donde aprende a limpiar, preparar, maquillar y vestir cadáveres. Restaurar lo que fue deshecho en esa violencia para una última puesta en escena. Entonces, ocurre lo imposible: Teo, su primer amor, muerto trece años atrás, vuelve".