El fuerte descargo de Mario Massaccesi contra varias personas que trabajan en la televisión.

El periodista apuntó fuerte contra muchos de sus colegas en el mundo de la televisión y los medios.

Mario Massaccesi , el conductor de Cuestión de Peso que siempre se caracterizó por su estilo frontal y empático frente a las cámaras, esta vez llevó su sinceridad al límite. Durante su participación en el programa No tan pronto, el también periodista se despachó con un fortísimo reclamo hacia sus propios colegas del medio, dejando al descubierto las miserias que muchas veces se esconden cuando se apagan las luces y las cámaras.

Todo comenzó cuando una de las integrantes del ciclo le recordó un desperfecto técnico que tuvo al aire esta semana, donde él bromeó diciendo que "es culpa de los productores". La mesa le consultó si eso había sido una referencia al reciente episodio viral de Florencia Peña en Luzu TV, y él, lejos de esquivar el tema, redobló la apuesta y lanzó un verdadero misil.

Con la vehemencia que lo caracteriza, Massaccesi desmenuzó las actitudes tóxicas que se viven en los pasillos de los canales de televisión. Sin ningún tipo de filtro, apuntó contra las sonrisas falsas que abundan en la pantalla: "Estoy harto de los conductores y conductoras que ponen una sonrisita y después son unos déspotas con el equipo de producción", disparó.

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Con total indignación frente al abuso de poder, no dudó en calificar a estas figuras mediáticas como "maltratadores, ninguneadores, aprovechadores y abusadores... abusadores digo en cuanto al abuso de poder".

Las fuertes palabras del conductor

Pero quizás el momento más picante de la entrevista a Mario Massaccesi llegó cuando denunció lo que él percibe como un feminismo selectivo. Revelando actitudes deplorables dentro de los sets de grabación, lanzó una frase que no dejó a nadie indiferente: "Hay mujeres que piden que no haya mujeres en el estudio. Y después se hacen las sororas".

Massaccesi aprovechó el espacio para reivindicar el trabajo invisible, constante y muchas veces precarizado de los equipos técnicos y de producción. "Los productores son el jamón del sándwich entre lo que le pasa a la gente y lo que nosotros le transmitimos a la gente", graficó.

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Para el periodista, el respeto hacia los que están detrás de cámara es innegociable. "A la producción hay que rendirse porque tienen un laburo por detrás que nadie ve y que en general no se valora, y mucho menos económicamente", sentenció con firmeza ante los aplausos de los presentes detrás de cámara.

Además, se encargó de dejar en claro que su comentario al aire no fue un ataque personal hacia su colega: "No fue una indirecta a Florencia Peña ni un tiro por elevación porque lo hago todo el tiempo". Para acompañar y cerrar su idea, dejó una reflexión final que expone la falta de empatía básica que hay en el medio: "Hay gente que entra a un estudio de televisión y no saluda a los técnicos... ¿Cómo no va a haber buen trato en tu lugar de trabajo?".