El primer posteo del ex de Marcela Tauro tras su separación y escándalo con Lizy Tagliani

Martín Bisio volvió a las redes sociales luego de que se destapara el escándalo con su ex pareja y la mediática

Hace unos días estalló una nueva polémica que sorprendió a muchos y que tiene como protagonistas a Marcela Tauro y Lizy Tagliani. Ambas mediáticas se vieron envueltas en un enfrentamiento público después de que se revelara que la humorista había mantenido contacto con Martín Bisio, la ex pareja de la periodista.

Acusando a Lizy de desleal, Marcela Tauro no solo expresó su molestia por la situación, sino que también definió cómo ha evolucionado su relación con Bisio después del incidente. A pesar de todo, Tauro reveló que sigue manteniendo contacto con su ex novio y que incluso asistieron juntos al casamiento del productor Fernando Colombo, aunque estuvieran separados.

image.png

Sin embargo, ahora tras todo el escándalo, el que decidió aparecer y mostrarse fue el implicado, quien utilizó sus redes sociales por primera luego de que se desencadenara toda la polémica.

El ex de Marcela Tauro reapareció en las redes sociales

Desde que se conoció el problema entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani, Martín Bisio decidió mantener el silencio. Sin embargo, horas atrás, el exnovio de la periodista sorprendió al subir su primer posteo a sus redes sociales luego de la polémica y dejando de lado todo el conflicto.

image.png

Desde la semana pasada, Martín se encuentra en el centro de la escena, por el conflicto entre su expareja y Lizy, pero decidió mantenerse alejado de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas reapareció con un primer posteo luego del escándalo. En detalle, el exnovio de la panelista de Intrusos subió este domingo una historia a su cuenta de Instagram, donde se veía que había ido a tomar un café a un bar, y al parecer estaba solo.

Allí en la foto se podía ver una confitería y él sentado en una mesa ambientada como un reloj. Allí posaba una tasa de café vacía, sus gafas para el sol y una botella de soda, demostrando que quiere seguir evitando el tema.

image.png

El esposo de Tagliani habló sobre la polémica con Marcela Tauro

Quién también habló fue Sebastián Nebot, esposo de Lizy Tagliani, y le restó importancia a los rumores: “Yo no puedo creer que supuestamente esto me gorreé. No puedo creerlo. Bancándote en todas, siempre sonriendo. Te amo. Siempre a tu lado”, dijo, en una clara referencia de humor.

Por otro lado, Yanina Latorre reveló que ahora Martín Bisio está enojado con Marcela Tauro por haber revelado todo el escándalo: "Ahora él, Martín, está en Rosario pero completamente deprimido y casi sin salir de la casa. Además, está ofendidísimo con Tauro por haber dado a luz este tema y no quiere salir a la calle porque le gritan "come trava".