La decisión que tomó Marcela Tauro sobre Lizy Tagliani

La panelista quedó en el centro de la escena luego de que se supiera que Lizy Tagliani habría querido seducir a su ex.

En medio de una polémica que sorprendió a muchos, Marcela Tauro y Lizy Tagliani se vieron envueltas en un enfrentamiento público después de que se revelara que la humorista había mantenido contacto con Martín Bisio, quien fuera pareja de Tauro. Ante esta situación, Tauro no dudó en expresar su opinión de manera contundente.

“Yo tengo clarísimo todo. (Lizy) actuó mal. Yo tengo otros valores y lo respeto. Por ahí exageré al decir que fue un puñal por la espalda”, afirmó Tauro en una entrevista concedida a LAM, el programa de Ángel de Brito por América. Además, dejó en claro que su relación con Lizy ya no tendría vuelta atrás: “No la tendría en mi lista de mis amigos”.

Lizy 2.jpg

Acusando a Lizy de desleal, Marcela Tauro no solo expresó su molestia por la situación sino que también definió cómo ha evolucionado su relación con Bisio después del incidente. A pesar de todo, Tauro reveló que sigue manteniendo contacto con Bisio y que incluso asistieron juntos al casamiento del productor Fernando Colombo, aunque estuvieran separados.

Qué dijeron el esposo de Lizy Tagliani y el ex de Marcela Tauro

Quién también habló fue Sebastián Nebot, esposo de Lizy Tagliani, y le restó importancia a los rumores. “Yo no puedo creer que supuestamente esto me gorreé. No puedo creerlo”, escribió junto a un video de Lizy Tagliani depilandose con una linterna. “Bancándote en todas, siempre sonriendo. Te amo. Siempre a tu lado”, agregó después para remarcar la humorada.

Pero el escándalo no termina ahí, ya que Yanina Latorre reveló que ahora Martín Bisio está enojado con Marcela Tauro por haber revelado todo el escándalo. "Ahora él, Martín, está en Rosario pero completamente deprimido y casi sin salir de la casa. Además está ofendidísimo con Tauro por haber dado a luz este tema y no quiere salir a la calle porque le gritan "come trava". Ahora, lo que hace la gente de Rosario la verdad, qué antigüedad y que falta de respeto. Como van a pensar que con ese grito van a ofender a alguien, por favor", contó la Angelita.