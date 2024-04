Diputados eligen a Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político, pero Martín Menem la desconoce

“Por medio de la presente le informo que el día 10 de abril de 2024, en la sala 7 del piso 3 del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con la presencia de DIECINUEVE (19) Sres. Diputados y Sras. Diputadas, ALMIRÓN, Lisandro, ARRÚA, Alberto, BRÜGGE, Juan, CARBAJAL, Fernando, EMMA, Nicolás, GAILLARD, Ana Carolina, GUTIÉRREZ, Ramiro, MARINO, Juan, MARTÍNEZ, Germán P., MONZO, Emilio. MOREAU, Cecilia, MOREAU, Leopoldo, OLIVETO LAGO, Paula, PAGANO, Marcela, PEDRINI, Juan Manuel, PENACCA, Paula, SNOPEK, Guillermo, YASKY, Hugo, ZAGO, Oscar, representativo de un número superior a lo reglamentariamente establecidos para alcanzar el quorum que habilitan su funcionamiento, se ha reunido, constituido e instalado la comisión de Juicio Político, hecho lo cual ha procedido a elegir por unanimidad de todos ellos para cada uno de los cargos, las siguientes autoridades”, dice en el texto.

martin menen diputados congreso ley omnibus Martín Menem preionó a la Cámara de Diputadospara suspender la convocatoria de la comisión de Juicio Político que eligió a Marcela Pagano como presidenta. Foto: LMN.

Comisión de Juicio político: la escandalosa elección

La situación se planteó minutos antes de la citación de la reunión prevista para las 11 de la mañana, el titular del cuerpo envió una nota interna suspendiendo la convocatoria. Los diputados desconocieron la determinación y nombraron a las autoridades. “Esto es un papelón”, dijo el oficialista Óscar Zago. Los hoy legisladores y expresidentes de la Cámara, Leopoldo y Cecilia Moreau y Emilio Monzó, coincidieron que “es una anomalía que nunca hemos visto. No se puede suspender una comisión, debe funcionar, sino será un mal antecedente parlamentario”.

Ante la presencia de los representantes de los diferentes bloques políticos, La Libertad Avanza mostró sus fisuras internas. El correntino Lisandro Almiron usó la palabra en la comisión para responderle al propio Oscar Zago quien al resto del cuerpo les “pidió disculpas”, por las desprolijidades.

“Acá ha habido varias mociones, una es la de hacerse de la presidencia a la oposición (la planteó el radical Fernando Carbajal) cosa que no compartimos, no consentimos, no convalidamos y no somos parte respecto a esa propuesta. Si tenemos orgánicamente autoridades, en nuestro caso particular un presidente que representa, que fue votado por este bloque y que tiene un mandato interno podemos hacer la reserva (del nombre del candidato a presidir la comisión) y resolverlo internamente. La propuesta del presidente de bloque (propuso a Marcela Pagano) que no representa desde este momento los intereses del bloque ya que no entiende que hay momentos que se debe ser prudente " cuestionó Almiron.

Marcela Pagano. Javier Milei. jpg

Marcela Pagano dejó en claro su posición: “Quiero despegarme de esta desprolijidad, ya que, no por ser nueva y ser oficialista, me voy a creer más que el resto de los diputados que están en esta sala. Me enteré como todos de esta convocatoria”. Zago habló el sábado por WhatsApp con el presidente Javier Milei y le informó de la decisión del bloque de postular a la experiodista para encabezar la estratégica comisión. Recibió un ok como respuesta.

Desde Unión por la Patria (UxP), su presidente Germán Martínez y otros legisladores como Carolina Gaillard y Juan Manuel Pedrini solicitaron seguir con lo previsto para la comisión y elegir autoridades. El jujeño Guillermo Snopeck pasó lista de los presentes, el libertario Nicolas Mayoraz lo cuestionó fuertemente entendiendo que la reunión estaba suspendida. Al no prosperar se retiró del lugar del encuentro y junto a él los otros libertarios Almiron y Lilia Lemoine.

Tras varios cruces de palabras entre los diputados, avanzaron con su cometido y nombraron a las flamantes autoridades. La radical Karina Banfi entendió que esta situación no impactará en los futuros debates parlamentarios como la Ley Ómnibus o el Acuerdo Fiscal. “Hubo una desinteligencia e inexperiencia de parte de las autoridades en llevar adelante en las convocatorias de las comisiones, ya que le llegó a varios diputados minutos antes de la convocatoria una suspensión de la integración”.