El primer posteo de Nicole Neumann y Manu Urcera con su hijo Cruz

Antes de la internación, la modelo reveló que visitó al mismo cura que la casó y detalló: "Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”.

cruz nicole manu

En las redes de Nicole Neumann, como de Manu Urcera, publicaron la primera foto de los tres, en la que se ven las manos de los padres junto a los pequeños pies del bebé recién nacido.

"Bienvenido Cruz!!!!! Te deseamos y esperamos con todo nuestro corazón!! Y hoy ya estás en nuestros brazos!!!!! Te amamos!!!", se pudo leer en el posteo que compartieron en las redes los flamantes papás.

posteo bebe nicole manu

Qué significa en egipcio el nombre que eligieron Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann, luego de mantener en secreto cómo se llamará el bebé, sacó a la luz el especial significado de su nombre, que eligieron con el piloto, que tiene un origen egipcio.

Según trascendió antes de la confirmación, la familia de Manu Urcera tiene una tradición familiar en la que el hombre define el nombre del hijo en camino. Completamente acoplada a la familia, Nicole confesó en Socios del Espectáculo que le había confiado a su marido la elección final.

“Yo di opciones, pero como es su primer hijo y es varón dije ‘bueno, te lo dejo a vos’”, aclaró Neumann sobre la decisión que tomó de que su marido fuera el encargado de definir el nombre del bebé. Luego de confirmar públicamente cómo se llamará el pequeño, la esposa del piloto habló del curioso nombre.

manu urcera nicole neumann.jpg

La jurado de Los 8 escalones reveló que, junto con el piloto, optaron por un nombre muy importante en la civilización egipcia, tras confirmar en varias ocasiones que su marido era quien tenía la palabra final en la elección. De esta manera, su primer hijo varón se llamará Cruz y Nicole compartió un posteo en el que expuso el significado a todos sus seguidores.

La modelo se manifestó en sus redes y compartió una historia en la que mostró todas las concepciones detrás del nombre de su hijo. “Es un símbolo egipcio que se conoce como la llave de la vida o cruz asada”, reveló Neumann en su cuenta de Instagram sobre lo que se oculta detrás de la elección que hicieron con su marido.