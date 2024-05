Nicole Neumann reveló su secreto para salir impecable en las fotos

Por eso le consultó al participante cómo reaccionaba ante las fotos, y eso dio pie para que la modelo aportara toda su experiencia y muchos se sorprendieron ante las revelaciones de Nicole Neumann, quien compartió sus secretos de belleza para salir bien en las producciones.

“Tengo mi perfil favorito que es el derecho, del otro no me pueden sacar. Todo de acá, yo siempre miro para allá, te juro”, dijo Nicole mientras movía la cabeza para que le quede el rostro del perfil que más le gusta mostrar en las producciones como modelo.

Cuando el conductor del programa la felicitó por tener todo claro a la hora de posar, Nicole Neumann contó otro detalle clave a la hora de plantarse en cámara: “¿Viste? Lo tengo re estudiado. Y después, cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’, sino me sacás ojerosa, no va”, comentó la pareja de Manu Urcera.

A Nicole Neumann no le gusta posar para las fotos familiares

Además, siempre con una sonrisa y sumándose al juego que le proponía el conductor de “Los 8 escalones”, Nicole Neumann reveló que pese a dedicarse de muy chica a ser modelo y haber sumado miles de sesiones fotográficas, le cuesta posar para fotos familiares porque no le gusta.

“Yo canalizo en el trabajo. Me dan vergüenza las fotos personales, como en un cumpleaños, ahí me da más vergüenza. Si ahí me dicen desfilá, ni loca. Ahora, si me subís a una pasarela te desfilo que sea”, contó Nicole, quien pese a ello suele subir todo el tiempo fotos personales y con sus hijas y su flamante esposo a las redes sociales.

“¡Es rarísimo lo que me pasa! Ahí soy tímida, pero frente a cámara me suelto porque tengo la excusa del trabajo”, cerró la modelo, muy sincera.

La observación de Manu Urcera que alarmó a Nicole por su embarazo

En los últimos días, el piloto cipoleño Manu Urcera le hizo una observación a Nicole Neumann que la hizo preocupar. Nicole está embarazada de 8 meses y espera por Cruz, su primer hijo varón, y en la parte final de su embarazo un síntoma la hizo dudar de si tenía que entrar en pánico.

“Manu dice que me levanté con la boca hinchada... ¿Debería entrar en pánico?”, escribió Nicole Neumann en una de sus historias de Instagram y mostró su rostro. “Dicen que eso pasa cuando vas a parir, pero me falta casi un mes”, remarcó la modelo.

Como si fuera poco, Nicole publicó una encuesta en la imagen en la que sus dos millones de seguidores votaron para opinar si tenía que prepararse para parir y habilitó las opciones “Y sí” y “No creo”.