El profundo y reflexivo posteo de Emilia que se volvió viral en redes sociales

Embed - emilia en Instagram: "no hay forma de ser perfectas. la perfección no existe. es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres. y capaz muchos digan que lo que estoy diciendo es una obviedad, o que no tiene sentido viniendo de mí... pero después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso. me dijeron que soy un producto. que solo “sirvo” para ser “linda”. que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música. que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal. me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer... y a veces, hasta me lo creí. con este EP hice lo que quise, lo que sentí. exageré todo. me burlé. me fui a lo más irónico. y aun así, las exigencias continuaron. no soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta. pero todo eso no me define. me cansé de leer críticas vacías. me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. la perfección que dicen que yo “vendo”, en realidad, es la que ellos pretenden. y no existe. porque no voy a dejar de equivocarme. no voy a dejar de cambiar. no voy a dejar de crecer. me costó un montón, pero aprendí a decirme cosas lindas y a seguir haciendo lo que me gusta, más allá de las expectativas de los demás. sigan intentando ser felices siempre y hagan lo que les gusta, aunque quieran convencerlas de que no son suficientes o “perfectas” para eso. se los digo y me lo digo: no busquemos afuera lo que hay dentro nuestro. perfectas es una canción que hice a flor de piel, desde lo más profundo de mi corazón. y si a una sola persona su mensaje le sirve, a mí ya me alcanza. los amo. Emilia" View this post on Instagram A post shared by emilia (@emiliamernes)

Recordemos que Emilia está constantemente expuesta a las críticas. Desde sus silencios cuándo le preguntan por sus posturas políticas, hasta la estética que elige para sus videos y promociones, la artista siempre está en el ojo crítico de la audiencia.

"perfectas", el nuevo álbum de Emilia que estrenará este viernes

"perfectas", lo nuevo de Emilia incluirá "bunda", canción que fue un éxito el último verano (con un videoclip muy subido de tono) y en colaboración con la artista brasileña Luisa Sonza. También estará "blackout", la canción que interpreta junto a Tini y Nicki Nicole. Como así también su último single estrenado, "pasarella", junto a Six Sex.

El álbum incluirá 5 interludios y tres canciones más tituladas "beautiful", "servidora" y "perfectas". Lo nuevo de Emilia estará disponible en las distintas plataformas este jueves a partir de las 19.