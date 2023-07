El sacrificio que hará Kennys Palacios para acompañar a Wanda Nara

El amigo de la modelo, conductora y empresaria prefiere acompañarla en este momento duro. Además, buscará no exponerla.

“Sé que Kennys no va a hacer el Bailando porque quiere estar con ella, un gran amigo”, dijo la conductora del programa. Por su parte, el panelista agregó: “Sí, es así, estaría por renunciar al Bailando, supongo también para que no le pregunten y no exponer a su amiga”.