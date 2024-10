El saludo de Charly García a su verdulero que se volvió viral

Charly verdulero.mp4

El músico, al escuchar el saludo del vendedor devolvió la gentileza levantando su mano levemente y esbozando palabras que no llegan a escucharse con claridad. Rápidamente al paso de la situación que se desarrolló en tan solo 11 segundos, el comerciante se tomó la cabeza con sus manos con gesto de no encontrar explicación de lo vivido.

Charly García: el regreso del genio con "La lógica del escorpión"

La expectativa por este nuevo trabajo era enorme. Charly García, a sus 72 años, sigue siendo una figura central en la escena musical argentina. Su influencia es innegable, y cada nuevo lanzamiento suyo es un acontecimiento. "La lógica del escorpión" no es la excepción.

El álbum, que cuenta con 13 temas, fue grabado en los estudios ION y El Pie, bajo la producción del propio Charly y su equipo de Say No More. La lista de colaboradores es impresionante: David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez e incluso una participación póstuma de Luis Alberto Spinetta.

Charly García es mucho más que un músico. Es un símbolo de la cultura argentina, un artista que ha trascendido generaciones y fronteras. Su carrera, que comenzó en los años 60, está marcada por la innovación, la provocación y la genialidad.

portada charly garcia

Desde sus inicios con Sui Generis, pasando por Serú Girán y su prolífica carrera solista, Charly ha dejado una huella imborrable en la música argentina. Sus canciones son himnos, sus conciertos son legendarios y su figura es icónica.

Su vida, como su música, ha sido intensa y llena de altibajos. Charly ha enfrentado adicciones, problemas de salud y controversias públicas. Pero siempre ha salido adelante, reinventándose y sorprendiendo a todos con su talento inagotable.

"La lógica del escorpión" es un testimonio de la vigencia y la vitalidad de Charly García, quien a sus 72 años sigue creando música de calidad y sorprendiendo a su público.

"La lógica del escorpión": un nuevo capítulo

Este nuevo disco es un testimonio de su vigencia y su capacidad de seguir creando música relevante. "La lógica del escorpión" es un álbum maduro, reflexivo y lleno de matices. En él, Charly explora temas como el amor, la muerte, la política y la sociedad, con su habitual lucidez y su inconfundible estilo.

El primer corte de difusión, "El aguante", es una canción poderosa y emotiva que habla de la resiliencia y la fuerza interior. La participación de Spinetta, a través de una grabación de archivo, añade un toque de magia y nostalgia al tema.

charly garcia

La Lógica del Escorpión, de Charly García, salió primero en vinilo, con una edición de lujo limitada y numerada (7.000 ejemplares). Luego, se vendrá una más económica también en vinilo y en compact disc (CD)

Otros temas destacados son "La máquina de ser feliz", una crítica irónica a la sociedad de consumo; "Rivalidad", un dueto con Fito Páez que explora la relación de amor-odio entre dos artistas; y "La lógica del escorpión", una canción oscura y enigmática que da título al álbum.

El legado de Charly García

Con "La lógica del escorpión", Charly García demuestra una vez más que es un artista imprescindible. Su música sigue siendo un espejo de la realidad argentina, un reflejo de nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestras contradicciones.

Su legado es inmenso y su influencia es incalculable. Charly ha inspirado a generaciones de músicos y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Su música seguirá sonando por muchos años más, recordándonos que el rock argentino está vivo y que Charly García es, sin duda, uno de sus máximos exponentes.