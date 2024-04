El sueño que José Maria Muscari le hizo cumplir a su hijo

Completamente conmovido por la situación, el padre del joven no pudo evitar compartir todo lo que sentía ante sus seguidores de redes sociales: “¿Entienden que acá adentro va a ir Lucito con él? Me muero de la emoción”. También aprovechó para bromear con el piloto de la avioneta, Nacho, a quien le contó el gran fanatismo que siente su hijo por volar. “Me ofreció que venga a hacer esto que es la experiencia de volar y manejar el propio avión, es el bautismo para las personas que desean tener un vuelo personal. Yo cuando me escribió pensé que era un quilombo, pero no, es acá, en Morón. Es un planazo”, relató.