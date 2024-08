El terrible blooper de Juana Viale en su programa al recibir a un invitado

Embed

El divertido momento que vivió Juana Viale con el Maligno Torres

Confundida, Juana preguntó con sorpresa: "¿Qué onda el asiento? No se puede". A lo que "Maligno" respondió con una sonrisa: "Nunca lo usamos, es estético nomás". La respuesta del ciclista provocó una reacción divertida de la conductora, quien exclamó: "¡Ah, está al pedo!". Decidida a no dejarse vencer, Juana continuó con su intento, pero no sin antes advertir que podría haber un pequeño accidente: "Yo me voy a mandar una cag…, perdón Bogani, te amo", comentó en tono jocoso, refiriéndose al diseñador de su elegante vestido, Gino Bogani, mientras se arremangaba la prenda para evitar que se enganchara en la bicicleta.