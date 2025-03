El video inédito que compartió la hija de Jorge Lanata a meses del fallecimiento del periodista

A tres meses del fallecimiento de Jorge Lanata , su hija menor, Lola Lanata, volvió a conmover a sus seguidores con un homenaje cargado de ternura. A través de sus redes sociales, la joven compartió un video inédito que retrata la complicidad que la unía con el reconocido periodista y conductor. Las imágenes, que no habían sido vistas antes, muestran a padre e hija riendo, moviendo los brazos al ritmo de la música y disfrutando juntos de un momento sencillo pero lleno de afecto.

El video, de apenas once segundos, fue publicado en las historias de Instagram de Lola este domingo. En él se puede ver la intimidad de una relación profunda, alejada del mundo mediático que tantas veces rodeó a Lanata. La escena transcurre en un contexto distendido, con ambos compartiendo música y sonrisas, y rápidamente se volvió viral. La publicación generó una oleada de reacciones positivas, aunque también surgieron algunos comentarios negativos que no tardaron en aparecer, fiel reflejo de los tiempos que corren en redes sociales.

La despedida virtual de Lola no quedó ahí. En aquel mismo posteo, compartió una promesa dirigida directamente a su padre: “Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte, yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último, te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi”.

Además, reflexionó sobre los meses previos a la muerte de Lanata, cuando su salud ya estaba visiblemente deteriorada. “Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejar de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz o el día que mamá se quejaba de mí y vos le dijiste que ‘todo lo que Lola quiera hacer, está bien’”, recordó. En ese mismo texto, también evocó algunos de los momentos más preciados compartidos con su padre: “Te quiero agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste”.

En los días posteriores al fallecimiento, Lola también publicó un breve mensaje que decía: "No estamos para buenos humores", una frase que denotaba el estado emocional que vivía por entonces. A pesar del dolor, eligió el camino de la gratitud, el amor y la memoria afectuosa.