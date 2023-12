El video íntimo de José Maria Muscari el día que logró la adopción de su hijo

“Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora es todo amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón”, consideró José María en su extensa publicación en las redes.

Luego de dar a conocer esta hermosa noticia, el productor publicó una historia en Instagram: “Aparezco por acá como puedo, mis emociones están muy a flor de piel, ya estamos en casa con Lucio, estamos aprovechando este ratito que me queda y no quería dejar de agradecerles tanto amor que recibí por todos lados. Por toda la gente del medio que me siento tan querido, no llegué a contestar nada de la cantidad de mensajes que tengo, el foco ahora esta puesto en Lucio”.

José María Muscari subió una historia que tenía guardada del día de la adopción de Lucio y agradeció por los saludos

Además, Muscari explicó que quería compartir con sus seguidores un recuerdo conmovedor: “Quería mostrarles una historia que atesoro hace mucho tiempo antes de ser padre, hace unos meses, el día que estaba yendo a conocer a Lucio. Es una historia hermosa que la veo y me hace llorar hasta el día de hoy, cómo me sentía, con esa sensación de que iba a conocer a mi hijo. Véanla, es de hace unos meses”.