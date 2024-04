El video que marca qué siente Nico por Florencia en Gran Hermano

En las últimas horas, los participantes se convirtieron en el centro de atención tanto dentro como fuera de la casa. Ya qie ya no ocultan su amor para nada, a tal punto que en redes se volvió viral un video en donde se los puede ver acostados juntos en una de las sillas del parque, abrazados y dándose mimos y besos, como si se tratara de una pareja de toda la vida.

Cómo fue el momento de concreción entre Nico y Flor dentro de Gran Hermano

Desde la llegada de Florencia a la casa, su conexión con Nicolás fue palpable. La química entre ambos escaló rápidamente, y recientemente, se han mostrado aún más cercanos, disfrutando de momentos acaramelados que no pasan desapercibidos para los demás concursantes.

Nico 2.jpg Nico y Flor, la nueva pareja de Gran Hermano

A pesar de no haber hablado oficialmente sobre su situación sentimental, la complicidad entre Nicolás y Florencia es evidente. "Me hacía mucho la cabeza porque afuera tenía algo pero no era mi novia, ahora estoy fluyendo", comentó Nicolás, expresando su decisión de embarcarse en esta nueva etapa sentimental, tras recibir el consejo de Ariel de aprovechar la oportunidad de vivir el amor en la casa.

El viernes pasado, en la fiesta temática, el romance entre Nicolás y Florencia se hizo público. Después de varios momentos de complicidad, finalmente se besaron frente a todos los participantes. Este gesto marcó un hito en su relación, que continuó evolucionando cuando la pareja se retiró al baño del SUM para compartir otro beso apasionado.

La confirmación de un nuevo romance en Gran Hermano

Al día siguiente, ante las preguntas de los demás participantes, Nicolás optó por mantener la discreción sobre los detalles de su relación con Florencia. Sin embargo, la producción reveló imágenes de la pareja acostada y finalmente dando su consentimiento a las cámaras para desaparecer entre las sábanas, confirmando así su romance ante el público.

Sin embargo, y a pesar de que en palabras no hay confirmación, desde la fiesta la pareja no se despeja y a pesar de la tensión que se vivió con la salida de Catalina contra Furia, y con el ingreso de Coti Romero, tanto Nico como Flor parecen estar más pendientes del uno al otro, que lo que pasa con el resto de sus compañeros.