¡El video! Virginia blanqueó que fue amante de Darío de Gran Hermano: "Sí, pasó"

En ese sentido, Virginia contó que después de salir con ella, el jugador oriundo de La Plata siguió en contacto: "También salió con una amiga mía, cuando estaba separado".

Darío contó por qué no perdonará lo que le hizo Virginia en Gran Hermano

Darío y Virginia formaron una buena amistad dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, en las últimas semanas se pelearon muy fuerte. Él quedó bastante molesto por lo sucedido y a raíz de ello confesó que hay algo que nunca le podrá perdonar a ella.

Cabe recordar que tienen un pasado ya se conocen de antes de haber entrado a la casa por una interacción que tuvieron. No se sabe si pasó algo romántico o si simplemente fue una venta de un auto, tal como comentaron varias veces fuentes cercanas a los participantes del reality.

Hay que tener en cuenta que en el juego venían distanciándose desde que la humorista difundió rumores sobre el hijo de él. Según le contó a toda la casa, escuchó como Francisco tenía relaciones sexuales con Furia, mientras dormían en la habitación de las mujeres.

A pesar de que se pidieron perdón y limaron asperezas, la convivencia no volvió a ser la misma. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando la standupera comenzó a cuestionarlo porque Martínez Corti malgastaba la comida, un recurso escaso en la casa más famosa de la Argentina.

“Todo lo que es juego me lo banqué, pero se metió con mi nene y ahí cambió todo. Más de la manera en que lo hizo. Ese fue el único tema grave que no puedo dejarle pasar. Estaba enojado pero cuando Delfina ganó la casa me puse contento”, sostuvo Darío. Luego, el competidor siguió explayándose en sus declaraciones contra Virginia Demo. “Me da lástima que haya tomado ese camino con respecto a algo que no entiendo por qué lo hizo. Por más que me pida disculpas yo no la voy a perdonar en mi vida”, cerró el platense.