Sabrina Cortez incendió a Alan, su ex, a horas de ver sus chats infieles

Durante el programa, Sabrina confesó: “Cuando salí sola a bailar y conversé con algunas influencers, el mundo es muy chico, nos conocemos entre todos y más allá de si la sigo o no la sigo en Instagram, nos conocemos, pero bueno, algunas chicas se acercaron hacia mí y me mostraron varios mensajes con él (en referencia a Alan) y yo en ese momento tuve mi primer distanciamiento fuerte. Nos alejamos por ese tema. La verdad es que a mí me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres, es horrendo, es muy feo”.

Sabrina 1.jpg El posteo de Sabrina Cortez

El enojo de Sabrina Cortez contra Alan

Alan, por su parte, mantuvo un perfil bajo en Instagram, permaneciendo inactivo hasta el domingo. Este silencio digital solo aumentó las especulaciones sobre la crisis en la relación. Mientras tanto, Sabrina lanzaba indirectas a través de sus historias, compartiendo la canción “Perdonarte, ¿para qué?”, de Emilia Mernes y Los Ángeles Azules, cuyas letras reflejan claramente su decepción: “Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia”.

Las publicaciones de Sabrina, llenas de mensajes de tristeza y desilusión, culminaron con una imagen de ella llorando y un desgarrador mensaje: “Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre”, acompañado de un emoji de corazón roto.

Sabrina 2.jpg El posteo de Alan

Alan se mandó mensajes con otras mujeres mientras salía con Sabrina Cortez

Las sospechas de Sabrina Cortez se vieron confirmadas y la modelo, visiblemente afectada, decidió terminar la relación con Alan. En un comunicado emitido en Te pido mildis, expresó: “Los chats son reales, pero no son los únicos. Agradezco a la chica que lo hizo público, así como también a todas las otras chicas que lo hicieron por privado porque no quería mostrarlo”. Sabrina añadió que la inseguridad de Alan era más fuerte que su amor: “Hoy realmente me doy cuenta por qué esa inseguridad venía de sus propias acciones. Entonces blanqueamos ante el público. Yo lo veía como una demostración del amor que nos teníamos, que sepa la gente el amor que era real”.

El compromiso que Sabrina esperaba nunca llegó, y las revelaciones sobre las conversaciones de Alan con otras mujeres fueron el golpe final. “De su parte, hablará él cuando quiera hablarlo. Lo único que puedo decir es que ocurrieron varias cosas en el medio que no están buenas para ninguno de los dos, pero fuimos sorteando varios obstáculos. Este ya no es uno más. Esta vez el rejunte de cosas solo me rompe el corazón”.