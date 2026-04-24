Emilia Attias reveló las secuelas que le dejaron las exigencias del modelaje cuándo era adolescente

En su visita a un podcast, la actriz relató un episodio de cuándo era una modelo juvenil.

Emilia Attias , quien logró transformar su relación con su cuerpo tras vivir un episodio límite bajo la supervisión de una nutricionista, fue invitada a Resu Chic. Allí, la actriz relató un momento clave en su crecimiento personal cuándo era adolescente y empezaba a dar sus primeros pasos por el mundo del modelaje.

Durante su adolescencia, Attias enfrentó la presión de adaptarse a los estándares del modelaje y sufrió trastornos alimentarios relacionados con esas exigencias. Según relató, la intervención médica y el apoyo familiar cambiaron el rumbo de su bienestar. Actualmente, celebra su identidad y salud.

“Yo tenía que bajar cinco kilos. Tengo un cuerpo normal. Me trataban como una persona gorda, porque no eran los cánones de una modelo tipo, porque era más, no sé, más grandota”, recordó Attias al repasar aquella etapa. Añadió: “Me hicieron creer que yo para trabajar en el medio y tener éxito, la tarea en mi cabeza de catorce años es bajar de peso”.

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La repercusión de ese mandato afectó su salud. “Bajé esos no cinco, bajé siete kilos y estaba superflaca. No estaba saludable. No me gustaba estar así, pero sentía que el medio me exigía eso”, detalló la actriz. También explicó cómo se percibía entonces: “Yo me miraba al espejo y a mí me gustaba como era y no tenía ningún problema social”.

El momento en que cambió su vida

El cambio en su salud y su físico llegó gracias a la intervención de una profesional de la salud. “La nutricionista me miró y me dijo: ‘Tenés anorexia’”, relató Emilia Attias. Y compartió uno de los momentos más duros: “Cuando me pesa, y por primera vez tengo un espejo enfrente y me veo. Y me vi hecha un esqueleto y me dio miedo. Me dio miedo cómo me vi, todos los huesos sobresalidos”. La advertencia médica fue clara: “Me dijo: ‘Mirá, tenés que venir en veinte días y pesar por lo menos doscientos gramos más’”.

La respuesta emocional fue inmediata. “Yo me acuerdo que salí de ahí y le dije: ‘Mamá, no me gusta cómo estoy, no me gusta cómo me veo. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer’”. En solo veinte días, la actriz recuperó tres kilos: “Mi cabeza hizo así en un segundo”.

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El proceso de sanación, según Attias, implicó la revalorización de sus raíces y el respaldo familiar. Subrayó: “De ahí nunca más me permití lastimarme de esa manera y que una exigencia del medio, que en realidad era equivocada, me volviera a poner a mí en una situación peligrosa que no me gustara y de tanto maltrato a mi cuerpo”.

El cambio fue también mental. La artista señaló que el punto de inflexión la llevó a priorizar su bienestar sobre las expectativas externas. La comunicación con su madre, afirmó, fue clave para su crecimiento personal, y el entorno se mantuvo como pilar esencial.