En medio del conflicto con su hija, Alberto Cormillot contó los detalles de su herencia

En ese contexto, la esposa de Alberto dijo que su ausencia en el cumpleaños de su padre se debió a que no tenía tiempo y se encontraba lejos. Pero se conoció la bomba de que en realidad no está en el mejor momento de su relación con el Doctor de Cuestión de Peso.

¿Qué dijo Alberto Cormillot sobre la interna familiar que vive?

El doctor brindó una larga entrevista con la revista Gente donde habló un poco de todo, y allí reveló detalles de cómo vive la situación: “Yo estaba incómodo porque se le dio una dimensión desproporcionada. Hice una entrevista que era la última vez que iba a hablar del tema, en Mitre, que es mi casa”.

“Me preguntaron, contesté todo para bajar las aguas y titulan como titulan. Lo llamé al gerente y a Juan Etchegoyen y les dije: `No me pueden hacer esto´, `No fue esto lo que dije´. `Me chupa un huevo como titulan´", continuó explicando.

En cuanto a su explicación, siguió: "La cosa es así: primero, traeme una familia que no tenga problemas, traeme una familia multidimensional, donde haya una combinación de generaciones poco usual... Yo me fije en internet: hay dos tablas, en una soy el número 12 y en otro el número 15 de los padres más viejos del mundo”.

"Los viejos de Estefi tienen más guita que yo, no hay un tema de que ella se haya casado conmigo por una cosa económica. Tienen departamentos, alquilan, son gente muy austera, que ha laburado mucho y ha sabido ahorrar y ha invertido en departamentos. Tienen una posición económica no holgada, más que holgada”, contó.

Para cerrar el tema, y no profundizar en ningún problema familiar, concluyó: "Mi vieja me decía que una chica que está con un tipo así está por algo y me decía: `Vos, ¿qué necesidad tenés?, si vos no necesitás nada´. Trataba de explicarse por qué y no podía caer en algo tan simple como con que me había enamorado".

La relación de Reneé y Estefanía

Después de que Renée hablara con América TV y expusiera los problemas que había con su madrastra, los medios hicieron eco de eso. Algo con lo que Cormillot no está para nada habituado.

"Yo no les pido que se quieran, si no se quieren que no se quieran, si no se aceptan que no se acepten pero lo que no puede es trascender y transformarse en una cosa pública", detalló.