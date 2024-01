En medio de los rumores de reconciliación con su ex, Juana Viale sorprendió con su nuevo look

La conductora volvió a la Mesaza luego de sus vacaciones y sorprendió a todos al mostrar un nuevo y renovado look.

Este domingo, Juana Viale regresó con fuerza a la pantalla de El Trece con su icónico programa "Almorzando con Juana", marcando la apertura del año 2024 con un drástico cambio de look que generó gran sorpresa entre la audiencia.

Juana Viale 1.jpg El nuevo look de Juana Viale

Con el cabello corto estilo carré, que más tarde reveló que era una peluca, Juana comentó sobre su nuevo look: "¿Les gusta este corte de pelo? Controversial, vamos a ver si se sostiene". A pesar de los contratiempos, describió su vestimenta detalladamente: "Es muy traicionero Bogani, no me deja abrir mucho los brazos. Este es un vestido verde limón con un escote profundo y una falda realizada en tres capas de encaje".