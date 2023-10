En qué país nació Fabio Di Tomaso y por qué nunca volvió

El actor contó una faceta hasta ahora desconocida de su vida, ya que reveló que no nació en Argentina.

En esta producción, Fabio comparte escenario con destacadas actrices como Miriam Lanzoni, Sabrina Carvallo, Nancy Gay, Fiamma Curtosi y Angy Jaume. La obra se presenta en el Teatro Premier y ha sido un éxito entre el público los sábados y domingos. En una reciente conversación con La Nación, Fabio no solo habló sobre su rol en la comedia, sino que también compartió recuerdos y reveló un dato desconocido de su familia.

En donde nació Fabio Di Tomaso

“Volvieron a migrar, esta vez a la Argentina, excepto una tía que se fue a Canadá, donde había quedado el terrenito. A todos los que vinieron al país en algún momento se les dio por ir a Canadá, entre ellos mi papá y mi mamá, que ya estaba embarazada”, siguió su relato el actor.

Fue ahí que el actor reveló que debido a ese viaje, él no nació en la Argentina, sino en Canadá. “Nacer en Quebec fue una casualidad. Mi mamá no se adaptó, no le gustó, hacía 50° bajo cero en invierno”, admitió Fabio Di Tomaso.

Fabio Di Tomaso 2.jpg Fabio Di Tomaso

“Vinimos cuando yo tenía un año y medio y nunca volví a Canadá, aunque supongo que alguna vez iré. También me gustaría conocer el lugar donde nacieron mis viejos, en Italia. Es un viaje que tengo pendiente y que voy a hacer, porque mi familia es muy tana y me han contado muchas historias”, cerró.