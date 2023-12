Enamorado: así se portó Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, su novia

En sus historias de Instagram, Milett compartió una foto del romántico gesto y acompañó la imagen con una canción de Whitney Houston, cuya letra sugestiva dice: "Solía llorar por las noches antes de dormir, pensé que el amor tenía que doler, pero no es así. Él me llena, me da amor, es todo lo que tengo en este mundo, es el hombre que necesito".

El gran amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La pareja, que en sus inicios generaba dudas en el público debido a la rapidez con la que Tinelli blanqueó la relación, ha logrado consolidar su amor, ganándose la aceptación de sus seguidores. Aunque compartieron la Navidad por separado, se especula con que recibirán el 2024 juntos. ¿Habrá boda en el horizonte?

Desde que hicieron pública su relación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no escatiman en demostraciones de cariño. La modelo, incluso, se presentó en la pista del Bailando 2023, donde ambos expresaron su deseo de casarse. "Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas, como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensando como el casamiento. La verdad que a mí me nace casarme con el amor de mi vida", confesó Milett.

Incluso, durante la devolución de Marcelo Polino, surgió la idea de que sea la propia Milett quien lleve adelante la propuesta de matrimonio. "Te juro que nunca pensé en casarme, nunca en mi vida he soñado con eso y de verdad que me nace ahora", reflexionó la modelo. Así, Tinelli y Figueroa construyen una historia de amor que va más allá de lo mediático.