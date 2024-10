Es otra: el jugado cambio de look al que se sometió Flor Vigna

De un tiempo a esta parte, Flor Vigna se caracterizó por no quedarse quieta y cómoda en un sólo lugar. Esto se puede ver transmitido incluso en el look que lleva adelante, ya que son muchos los cambios que se ha realizado en búsqueda de su mejor versión y también en probar distintos estilos que le resultan atractivos.

Es que si bien había dejado crecer bastante su pelo, ahora volvió a realizarse un corte que lo deja a la altura de sus hombros. Pero también, Flor Vigna decidió volver a teñirse. Es que, teniendo en cuenta que venía de un tono muy rojizo, decidió seguir en esa sintonía, pero pasar a un color mucho más anaranjado.

Fue así como la cantante mostró los resultados en sus stories de Instagram para provocar que sus seguidores se acerquen a dar sus opiniones de cómo le quedó. Fue así como recibió la aprobación de la mayoría, ya que no tardaron en llenarla de elogios.

Flor Vigna-look-2.jpg

El triste momento que atraviesa Flor Vigna

En los últimos días Flor Vigna no pudo ocultar el dolor por la pérdida de su abuelo, por lo que decidió dedicarle unas conmovedoras palabras: “Se fue mi abuelo. El único que me quedaba. El que me crió a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito. Veo a mi familia dolida pero unida. Qué rápido se pasa la vida... cómo me gustaría dar la mía para que algunos sean eternos”.

“Qué rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no sé cómo, él pasa y pasa... Me repito: vivir es urgente. Y por vivir me refiero a AMAR mucho a los nuestros y JUGÁRNOSLA por lo que queremos, total esto es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”, cerró emotiva.