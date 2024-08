De qué manera describió Flor Vigna a Momi Giardina tras su pelea

momi-giardina-destrozo-a-flor-vigna-y-cuestiono-su-talento-para-la-musica-foto-instagram-momigiardina-florvigna-HUSFEUKSD5GKBEPUNSWO2THTCI.avif

¿Qué te pareció cuando lo viste? El posteo a mejores amigos de Momi”, le preguntó el notero de Socios. “En realidad, yo justo estaba por entrar a clase de piano, que hace poco estoy haciendo piano, y un poquito triste me puso, porque yo soy una sensible, pero no creo que esté mal tampoco, ¿viste?”, contestó Flor.

“Como que uno le puede gustar o no a alguien, incluso no planeo gustarla a todos. Por ahí lo que un poquito me dolió es que yo siempre que me la cruzo a Momi, ella es buena onda y nos decimos cosas lindas del trabajo de la otra...”, indicó. Y agregó, contundente: “Y por ahí lo que me dolió es eso, como que en persona haya buena onda y por atrás se cagaban de risa de mí”.

Nico Occhiato y Flor Vigna se separaron, hace tres años, luego de mantener una relación con intermitencias por siete años. En medio de la polémica que generó la canción que le dedicó su ex, el conductor reveló qué le dijo a la cantante, cuando le envió el tema para tener su aprobación.

nico occhiato flor vigna portada.jpg

“Flor Vigna dijo que sos el rey del marketing”, le comentó el notero de Socios del Espectáculo al presentador, que decidió dar su primera entrevista, tras el lanzamiento del polémico tema que le compuso su ex pareja, al cual apoyó, según contó Vigna.

“No, yo no”, se limitó a contestar Occhiato, sobre el mote con el cuál lo apodó la bailarina. Además, confirmó que le envió la canción para que la vea, antes de entrar a grabarla, por si quería cambiarle alguna estrofa a la letra.

“Ella me mandó el tema que iba a sacar, como gesto, el mismo día que lo iba a grabar. Y me dijo ‘hasta las seis de la tarde tenés tiempo para cambiar algo si no te gusta’. Yo, ¡¿cómo le voy a cambiar un tema!?”, exclamó Nico Occhiato, sorprendido por el gesto de su ex.

flor-vigna-nico-occhiato.jpg

El productor de Luzu confirmó que le dijo que no había problema para él y que la motivó a grabarlo. “Le dije ‘sacalo. Hacé lo que creas mejor para tu música. Yo no sé nada de música y no te diría de cambiar nada. Hacé lo que creas mejor para tu música’”, reveló Occhiato sobre la conversación privada que tuvo con Flor.

“No te sentiste un Piqué con Shakira”, le comentó el notero entre risas por el sentido de la canción y provocó la reacción de Occhiato, que se burló de la comparación: “Por favor, (Piqué y Shakira) del subdesarrollo”.