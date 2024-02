Espectáculos La Mañana Gran Hermano ¡Escándalo en Gran Hermano! Furia le gritó a Santiago del Moro y apuntó contra la producción

La participante más polémica de la casa de Gran Hermano no se quedó callada y no tuvo problemas en enfrentar al conductor.







En la última semana, la casa de Gran Hermano 2023 se convirtió en escenario de una intensa pelea entre Juliana "Furia" Scaglione y Manzana, llevando la tensión al extremo. La confrontación no solo quedó confinada a los muros de la casa, sino que se desbordó en vivo durante El Debate de Gran Hermano, donde Furia no dudó en dirigir sus gritos no solo a su compañero de reality sino también al conductor Santiago del Moro.

Furia.jpg Furia le gritó a Del Moro y la producción de Gran Hermano "Vos tenés papá, mamá, no sé qué porong... Yo no", espetó Furia a Manzana en medio de la airada discusión que se desarrolló en el programa en vivo. Santiago del Moro intentó calmar los ánimos: "Chicos, hola, hola. Esto pasa hasta en las mejores familias. Tranqui". Sin embargo, la situación se volvió aún más explosiva cuando Furia lanzó su amenaza al público: "¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! ¡Loco! Háganlo mierda, sino me voy yo. Es él o yo. Corta". En medio de la tensión, el conductor Del Moro solicitó a Martín Ku, otro participante del reality, que nominara a alguien para la placa final.

Cómo fue el grito de Furia contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano Furia, lejos de calmarse, reafirmó su postura: "Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle". Ante esto, Del Moro exclamó un firme "¡Basta!", intentando poner fin al caos que se desataba en el estudio.