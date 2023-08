Escándalo: por qué Angel de Brito prohíbe que sus Angelitas vayan al programa de Fer Dente

El conductor de LAM es muy posesivo con sus panelistas y no les permite que participen en el ciclo de entrevistas de la noche de América TV.

Las panelistas de LAM no tiene la libertad de elegir prestarse a una entrevista con Fer Dente.

En los últimos días Ángel de Brito le dijo a su panelista más picante no tiene permitido ir como invitada al programa de Fer Dente, con el que comparte la pantalla de América TV. En esa oportunidad, el conductor de LAM aclaró que no es solo Yanina Latorre la que tiene prohibido participar de Noche al Dente . Ninguna de sus Angelitas puede hacerlo.

Esta revelación causó sorpresa en los televidentes, sobre todo porque en ese momento no hubo demasiadas precisiones del periodista sobre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión con respecto a sus panelistas. Quedó claro que de manera implícita que el contrato de las Ängelitas debe tener alguna cláusula de exclusividad.

En general, los contratos de las figuras de la televisión implican la imposibilidad de presentarse sin permiso en canales de la competencia. Pero no suele vetar la participación en ciclos de la misma emisora.

ANGEL-DE-BRITO.jpg Ángel de Brito le prohibe a Yanina Latorre y al resto de sus Angelitas ir al programa de Fer Dente.

Fiel a su costumbre de mantener un contacto fluido con sus seguidores de Instagram, de Brito abrió la cajita de preguntas en sus historias para que le hicieran todas las consultas que quisiera. Esa fue la oportunidad elegida por un usuario anónimo para sacarse las dudas sobre la prohibición que pesa sobre las Angelitas de presentarse en el programa de entrevistas.

“Por qué el otro día le dijiste a Yanina que no pueden ir a Noche al dente. ¿No pueden o no quieren?”, quiso saber algún curioso televidente de LAM. La respuesta del conductor fue tajante. “Cuando no trabajen en LAM pueden ir donde quieran”, respondió de Brito.

Así, el periodista dejó en claro que se trata simplemente de una cuestión de exclusividad con su programa y no de una animosidad con el conductor del ciclo de entrevistas de la noche de América TV. De hecho, Fer Dente les brindó en los últimos días una nota hablando de su ruptura amorosa, lo que demuestra que entre los dos conductores hay muy buena onda, más allá de que Ángel no quiera cederle un rato sus Angelitas a Noche al Dente.