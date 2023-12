Escándalo en TN: el famoso conductor que despidió a dos periodistas el último día del año

Cuál es el famoso periodista que despidieron de TN y Canal 13

Osvaldo Bazán, histórico comunicador dentro del canal de noticias emblema del Grupo Clarín, grabó un video desde su canal de Youtube donde explicó las razones por las que en el canal TN le comunicaron que no seguirá en la emisora.

"Como ustedes saben Joni Viale va a ir a TN, como va de 9 a 10, el programa de 8 a 10, de dos horas, se corta a una sola hora. Va a haber muchos pasos y tiempo entre los conductores, entonces el programa va a tener poco tiempo y en general va a ser informativo, y en un programa así yo no tengo mucho que hacer... La verdad", comenzó su explicación el periodista y escritor.

Embed - Chau TN!

"Yo estoy ahí para tratar de preguntar, charlar y opinar, pero yo no llevo noticias al programa, hay otros que hacen esas funciones y las hacen muy bien. Cuando el canal decide esto me llaman y me dicen que no me renuevan el contrato", comentó Osvaldo Bazán.

Y remarcó en cuanto a su futuro en los medios: "Muchos me insisten para que haga cosas en redes. Es un mundo nuevo. Estoy viendo, me divierte porque veo que hay un mundo que es absolutamente increíble".

"Seguramente, voy a hacer entrevistas en este canal. Me gustaría poder hablar con mucha gente sin problemas de horarios y todas esas cosas. Si quieren me pueden seguir por acá, seguramente, voy a tener cuestiones que tengan que ver con lo político porque me gusta mucho. Por ahora es donde estoy, después si aparece otro trabajo, aparecerá", cerró el periodista.