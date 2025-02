Esteban Lamothe contó cómo serán los hijos que tendrá con su novia

En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez) el actor contó cómo es la relación con su hijo y los planes a futuro que tienen. Catalina Dlugi, la conductora del programa, le recordó las declaraciones que hizo en su programa de streaming: “Hace muy poquito dijiste algo muy tierno, contaste que desde los cinco años sos una especie de novio eterno, que no es que no te gusta estar solo, pero que te gusta estar de novio”. Lejos de arrepentirse de sus propias palabras, aseguró: “Me gusta compartir la vida con las personas, con mis amigos, tengo una vida social muy activa. Me gusta el amor, me gusta mucho amar y que me amen y me parece que en la vida lo más lindo es eso, entonces siempre le di mucho lugar”.