Eva Anderson le contó a Mirtha Legrand cómo la llama Demichelis en la intimidad

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.png Para Eva y Martín el regreso a la Argentina no fue tan fácil como esperaban.

“Eran siete ladrones profesionales, encapuchados. Salieron corriendo cuando lo vieron a mi marido. ¡Miralo al Demi! Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente”, relató la invitada.

Ante esa aclaración, la conductora profundizó sobre cómo la llama Micho a ella: “Me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina”, reveló. El programa que tuvo la presencia de Anderson, el periodista Pablo Rossi, Mercedes Nincy y Pepe Cibrian, obtuvo 5,2 puntos de rating, número que posicionó al programa en el cuarto puesto en la tabla de mediciones del sábado. Lo más visto fue Pasapalabra (9,2 de rating), segundo Los Simpson y Por el mundo (ambos con 5,6) mientras que el tercer lugar fue para Cine 13, con la película Infinito (5.4)

La presunción de Mirtha Legrand

Mientras en la histórica mesa de la televisión argentina se hablaba de política, la Chiqui aprovechó el momento para confesar un sentimiento quetiene sobre la sociedad argentina: "Creo que la Argentina no se va a unir nunca. El argentino piensa que el que no piensa como él es un sinvergüenza, un canalla... lo detesta. Es un rival, simplemente”. Luego, agregó tras hablar del Presidente de la Nación Javier Milei: "Un rival no es un enemigo. Es un contendiente, pero no es enemigo”.