Evangelina Anderson enamorada de Maxi Kilates: qué le aconsejó La Tora Villar, su ex, a la modelo

La modelo dejó atrás su coqueteo con Ian Lucas, el joven compañero de Masterchef Celebrity, y habría iniciado un romance con el cantante.

Evangelina Anderson dejó atrás su amor de reality con Ian Lucas de quien se habría enamorado en medio del certamen de cocina Masterchef Celebrity. Luego de varios meses donde coquetearon y encendían las redes sociales con distintos posteos que mostraban el cariño mutuo, trascendió que la modelo estaría saliendo con Maxi Kilates, cantante de la banda musical 18 Kilates.

Ante los rumores que indican que " hubo un encuentro en un lugar determinado, nocturno” según contó Martín Salwe en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la Tora Villar , surgida en Gran Hermano y exnovia del cantante, agarró el micrófono de dicho medio televisivo y se refirió al cantante.

"No tengo nada para opinar. Todavía no me la he cruzado. Qué consejo le puedo dar... ella tiene años de carrera, que me de consejos ella a mi", dijo y sumó: " No tengo nada para decir, ni bueno ni malo . La pareja es una bomba, explosiva. Son dos bombones".

Tora Evangelina Maxi Kilates

Luego insistió: "No tengo nada bueno para decir pero bueno, malo a terapia. Cada uno vive su full experience como puede", concluyó ante el móvil del programa que conduce Yanina Latorre.

La separación de la Tora y Maxi Kilates

“Sí, se terminó. Cosas del vínculo y la pareja donde quizás yo estaba enfocada más en ayudarlo a él que en mí misma”, dijo a inicio de septiembre de 2025 tras ser consultada por la prensa. Sumado a esto, entre lágrimas, había expresado: “Un poco de no cuidar, de cosas de la relación que uno permite, que es un vínculo de dos personas, fue la mejor decisión que uno puede tomar”.

Al ser consultada si existió una infidelidad, había dicho: “Te lo englobo...Faltó el respeto, después que cada uno saque las conclusiones para el lado que quiera, yo no me puedo hacer cargo de lo que piensen, pero respeto en todo sentido y en todos los aspectos”.

Evangelina Anderson fulminó a Martín Demichelis: “Papá ausente, irresponsable y mentiroso”

Evangelina Anderson dejó en evidencia a través de su interacción en redes sociales la mala relación que mantiene con su expareja Martín Demichelis. La participante de MasterChef Celebrity quedó en el foco de la tormenta luego de escandalosos “likes” contra el futbolista.

La cuenta de LAM compartió en X (antes Twitter) una serie de likes a durísimos mensajes publicados en un video de la cuenta llamada “libreysuficiente”. Una de las frases que llamó la atención y a la que la modelo le dio “me gusta” dice: “Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y su nueva novia yo soy la mamá soltera loca”.

Otra parte del clip a la que la concursante del reality de Telefe le dio like suma: “soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada. Nadie ve las noches sin dormir, nadie ve cómo estiro el dinero, nadie ve cómo abrazo a mi hijo cuando por su papá”.

“Duele que te pinten como la mala cuando solo estás tratando de sobrevivir, de criar desde el amor, después de haber sido rota por alguien que hoy se lava las manos”, concluye el video con un texto.

La situación que enojó a Evangelina Anderson

Martín Demichelis y parte de su familia protagonizaron un momento de extrema tensión el pasado 31 de diciembre en una playa de acceso restringido del municipio uruguayo de José Ignacio. El director técnico, junto a sus tres hijos y una sobrina, debió ser rescatado de urgencia luego de quedar atrapado por una fuerte corriente en la zona de Laguna Escondida, un sector considerado de alto riesgo para los bañistas.

El episodio se produjo durante la tarde de fin de año y trascendió públicamente en las últimas horas a partir de la difusión de imágenes en el programa A la tarde, que se emite por América TV. Según se informó, la familia ingresó al mar y, al intentar regresar a la orilla, no pudo hacerlo debido a la intensidad de la corriente.

De acuerdo con el relato del ciclo televisivo, en ese tramo de la costa no hay servicio de guardavidas permanente. Sin embargo, dos rescatistas que se encontraban fuera de servicio y practicaban surf en las inmediaciones advirtieron la situación y acudieron de inmediato para auxiliar a Demichelis y a los menores, evitando un desenlace trágico.

La conductora Karina Mazzocco explicó que la intervención fue clave para evitar una fatalidad. El cronista Oliver Quiroz agregó que la información llegó al programa varios días después del hecho, tras un período de hermetismo, y permitió reconstruir cómo se desarrolló el episodio en el agua.