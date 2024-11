Explotada: Lizy Tagliani dio la cara tras el escándalo con Cami Homs

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1853271056217227529&partner=&hide_thread=false "Aguante Tini":

Lizy Tagliani habló sobre sus dichos sobre Cami Homs

Interceptada por noteros de Socios del Espectáculo en plena calle, Lizy fue consultada por las frases que pronunció, y en primer lugar, fue sincera: “Uh me desubiqué. Mal. Horrible. Espantoso. No me lo puedo perdonar. Más allá de lo que diga la gente es una cuestión mía, no pasa por lo que digan”.

“Lo que digan lo leo, lo contesto, de hecho no tengo que restringir los comentarios, lo dejo tal cual está porque tengo que es un aprendizaje. Pero no puedo creerlo. Y lo que más me duele es haber pensado que era gracioso. Yo me fui convencida de que era gracioso”, siguió.

En cuanto al porqué de sus palabras, explicó: “Primero me quise justificar y después dije, es lo mismo, da igual, y encima argolluda era por los aros de básquet que habíamos ganado. Lo que pasa es que como todo está mal, todo es horrible”.

“Cuando me fui, la saludé, hablamos. Me encantó que gane el premio, no es que la odiaba, ni que estaba enojada. Eso es lo peor”, reveló la peluquera que hace años está instalada en los medios de comunicación.

Sobre si se comunicó con Camila Homs después del duro altercado, Lizy reconoció que: “Le mandé un mensaje el mismo día”.

Los duros comentarios de Lizy Tagliani contra Cami Homs

La participación de Cami Homs y su pareja, José Sosa, en el juego "Mi pareja puede" de Susana Giménez, que les valió un premio de cinco millones de pesos y una estadía en un all inclusive en el extranjero, dejó una huella inesperada más allá de la competencia.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, Cami compartió momentos de celebración con José Sosa. En un video corto, se la ve riendo y levantando una copa junto a su pareja en el camarín, comentando: "Los que ganan festejan como quieren", a lo que él responde “Obvio”.

El episodio resonó rápidamente en las redes sociales y en los programas de televisión, generando un aluvión de comentarios. Horas después, Tagliani se disculpó públicamente en su ciclo radial "Arriba bebé" de Pop 101.5, mostrando un claro arrepentimiento.