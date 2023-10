Facundo Arana explicó por qué sus hijos no van al colegio de manera presencial

Cuando Andy Kusnetzoff convocó al punto de encuentro a aquellos que tomaron el ejemplo de sus padres para ser padres, Facundo Arana dio un paso al frente. Así fue como reveló en PH: Podemos Hablar que sus hijos India, Yaco y León ya no asisten al colegio de manera presencial.

Para Facundo Arana, las enseñanzas de su padres fueron fundamentales a la hora de tomar esta iniciativa. "Mi viejo era juez y se lamentaba de no haber pasado tiempo con nosotros y se perdió la primera infancia. Fue por eso que cuando nacieron mis chicos, me acordé de eso y me alejé de la tele para pasar tiempo con ellos".