Facundo Arana habló de la ayuda que recibió de Betiana Blum cuando enfrentó el cancer

image.png

"Nunca nos imaginamos que iba a ser semejante suceso, no podíamos creer el éxito total de la tira, nos llovían cartas de la gente", recordó en la nota, donde mostró sorpresa por lo que llegó a ser la telenovela sin que se lo esperaran.

Sin embargo, recordó que en esos años fue muy importante para él la figura de una experimentada colega como Betiana Blum, quien le dio una mano fundamental en el duro momento cuando transitaba su cáncer.

Blum, quien ya tenía varios años en el ambiente artístico, le dio un empujón muy importante para que él comenzara según contó: "Fue como mi hada Madrina, estaba con cáncer en ese momento y me dijo: quiero que vengas a estudiar conmigo teatro y fui", recordó Arana.

image.png

"Años después me llamó y me dijo `estás listo, quiero que vayas y que te presentes en Canal 13 que están buscando actores para un programa nuevo´ y después de un casting que duró un montón quede en Canto Rodado", comentó el actor sobre la telenovela que protagonizó en el año 1993.

Facundo Arana y la lucha contra el cáncer

En aquel momento, el actor padecía un linfoma cuando tenía 17 años y se encontraba estudiando teatro, aunque era bastante tímido para hablar en público. De acuerdo a lo expresado en entrevistas anteriores, logró recuperarse en el Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. A raíz de esto, se volvió un referente en fomentar sobre la donación de sangre.

image.png

"Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico", había indicado Arana, en una nota con Infobae. Después de "Muñeca Brava", la fama no terminaría ya que llegarían otras historias inolvidables como "Yago, pasión morena", "Sos mi vida", "Padre Coraje", "Vidas robadas", entre otros títulos.