Facundo Mazzei fue atropellado por una moto: los detalles del accidente y su estado de salud

“Me está llegando mucho amor, gracias de verdad” , escribió. Asimismo, agregó: “Ya está, ahora resolviendo, viendo qué tengo y qué no, porque me van dando diferentes diagnósticos. Por el momento esperar, cuando tenga algo más concreto, les aviso”.

En el mismo posteo, dio detalles sobre cómo fue el accidente que lo dejó hospitalizado durante varios días: “Les cuento un poco, yo venía caminando con una amiga, volviendo del río, y en nuestro mismo sentido una moto apareció en cuestión de segundos y me levantó hasta tirarme. Por suerte a mi amiga no le pasó nada. La chica que manejaba se lastimó bastante, pero al toque vino su padre. Mi amiga llamó a la ambulancia y a mi viejo. Por suerte vinieron rápido, pero tuvieron que llevarla primero a ella porque estaba más lastimada” .

image.png

Los duros días de Facundo Mazzei: "vengo de una racha difícil"

“Más allá del impacto, yo no podía creer lo que estaba pasando. Ese fue un día duro y vengo de una racha difícil. ¿En la misma que todos no? Siempre tratando de salir adelante, pues salir adelante fue esta moto que me quiso dar el envión. Qué sé yo.“, relató Mazzei. Más adelante, hizo un picante reclamo hacia quienes no se preocuparon tras el accidente.

”Gracias a quienes no escribieron, en estos casos te das cuenta del alma que tienen o con quienes se mimetizan. Los identifico de una. Por suerte mi vieja me enseñó a quedarme siempre con el amor, y ese es el amor que me manda por acá la gente más humana y más empática. Eso sí me emociona”, sentenció. “No quita que por dentro esté lleno de angustia, porque todo esto es un garrón. La saqué muy barata, así que a meterle”, concluyó.

Recordemos que, hace unos días, cuando ocurrió el accidente, un amigo o familiar de Facundo con acceso a sus cuentas publicó la noticia en su historia de Instagram. “A Facundo lo atropelló una moto. Está bien, estamos esperando las placas. Está siendo atendido por los médicos”, escribieron con letras blancas y un fondo negro, alarmando a los seguidores del bailarín. Horas más tarde, ya con su celular en mano, Mazzei pudo hacer su primer descargo.

image.png

Sobre una foto de su pierna sobre la cama del hospital, escribió: “Gracias a todos por su preocupación, estoy con yeso, fracturado. Esperando ver más opciones para tener otro diagnóstico. Terminando de resolver todo lo de la denuncia. Pero estoy bien, gracias de verdad”. Hasta el momento, no aclaró por cuánto tiempo tendrá que estar en reposo y, por tanto, sin trabajar.

En su paso por la televisión, Mazzei siempre se destacó por ser uno de los mejores bailarines que tenía el Bailando por un sueño. En 2019, tuvo la oportunidad de llegar a la final del certamen junto a Flor Vigna, su compañera. Sin embargo, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña se llevaron el primer puesto.