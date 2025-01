Facundo Pieres, el novio de Zaira Nara, habló sobre el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi

“¿A Wanda le diste algún consejo?”, consultó sutilmente la periodista deportiva metiéndose así en el terreno de la farándula. “Sí, varios. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto porque no la vemos mucho, ya que ella también viaja y labura un montón”, lanzó sereno pero seguro de sus palabras.

Embed - Facundo Pieres, con el polo en la sangre: “Sentía que tenía que hacer un cambio rotundo en mi vida”

En tanto, Pieres disparó abiertamente que hay varias cosas que no le gustan de la familia de su novia. “Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, que no es fácil en una familia tan popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte”, concluyó firme.

Cómo es la nueva cuenta de Instagram de Wanda Nara

Wanda Nara está a full en su reconciliación con L-Gante luego de unos días separados y no deja de lado el conflicto que mantiene con su ex, Mauro Icardi. En ese sentido, la conductora de Bake Off Famosos abrió en las últimas horas una nueva cuenta de Instagram y ya lanzó un picante posteo contra el futbolista, quien está en pareja con la China Suárez.

En apenas un breve tiempo de su apertura de la cuenta @badbitchwan, ya suma casi 100 mil seguidores y promete dar mucho que hablar desde ese espacio.

Obviamente no dejará de lado sus posteo en su cuenta oficial de siempre @wanda_nara donde cuenta con más de 17 millones de seguidores. Lo cierto es que en uno de sus primeros mensajes de sus historias de la cuenta secundaria, la mediática lanzó una dura advertencia de cara a lo que viene.

“Ahora me van a escuchar”, expresó Wanda Nara en sus historias con el emoji de una oreja y un fondo de color negro para que sus fans virtuales estén muy atentos a lo que tiene para decir. Todo indica que en los próximos días tiene mucho que hablar en medio del gran escándalo con Mauro Icardi y la China Suarez.