Fátima Flórez habló de su relación con Antonio Gasalla

"Me desperté con esta noticia y tengo una angustia muy grande. Obviamente todos sabíamos que Antonio la venía peleando desde hace un tiempo, yo particularmente soy muy amiga de Marcelo Polino y estaba al tanto de cómo iba la evolución de su salud. Pero siento una tristeza muy muy grande, muy grande. Me enteré de su partida por los medios, por redes, por ustedes y me sorprendió. Si bien yo sabía que él estaba delicado, uno piensa que va a seguir luchando", relató conmovida en Lape Club Social Informativo, el ciclo de América TV.

image.png

"Rescato y destaco su rigor para el trabajo, su profesionalismo. A veces se confunde con mal carácter pero eran profesionales increíbles", afirmó emocionada.

El recuerdo que Fátima Flórez tiene de Antonio Gasalla

Fátima Flórez recordó con cariño cómo Antonio Gasalla la convocó para participar en el programa de Susana Giménez. "Yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz y vino a verme especialmente. Sentí que se me aflojaba el cuerpo porque son estas personas que uno admira. Me dijo 'Fátima quiero que estés en el programa de Susana Giménez'. Quería que yo esté y fue ese año que trabajamos juntos. Fue un aprendizaje increíble. Compartir escenas con Susana y con Antonio es uno de esos regalos que te da esta profesión".

La imitadora compartió una hermosa anécdota con Gasalla. "Cuando él hizo la obra Más respeto que soy tu madre fue un éxito total. Yo lo fui a ver, pero soy cero invasiva y a veces soy un poco tímida, y no me animé a ir a saludarlo a los camarines. Y después me llamó por teléfono para decirme, '¿Cómo no me viniste a saludar?' Es que no te quería molestar, Antonio. Tenía esa cosa de los grandes", relató.

image.png

Para finalizar volvió a destacar que Antonio "Era un gran observador, gran, gran observador. Creo que personas como Gasalla son únicos. Son número y lo tenemos muchos como referente. Esos programas que hacía él eran únicos, ojalá volvieran a la tele. Creo que son muy, muy necesarios, con esa mirada de la actualidad con un humor muy inteligente".