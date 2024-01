Fede Bal mostró el mensaje que Estefi Berardi le mandó por las Fiestas

image.png Fede Bal

Si bien es reconocido por sus ruidosas fiestas y quejas por parte de los vecinos, Fede Bal aseguró que, en esta ocasión, optó por pasar una noche tranquila junto a la familia de su compañera de elenco, Sofía Pachano.

Por otro lado, Lucas Bertero comentó que, casualmente, Estefi Berardi estuvo en Mar del Plata para recibir el 2024, por lo que le preguntó al actor: “¿Te la has cruzado en algún lado?”. Sin vueltas, respondió que, aunque no se vieron físicamente, intercambiaron mensajes.

El mensaje de Estefi Berardi a Fede Bal

Embed - ¡LA MANDARON AL FRENTE! Estefi Berardi llamó a Fede Bal el finde para encontrarse y la ninguneó

“No, no, para nada. De hecho, me escribió y me dice ‘¿Qué se hace en Año Nuevo?’”, reveló entre risas. Luego, dio a conocer la respuesta que le envió tras la sugestiva pregunta: “Le dije ‘No sé reina, yo tengo que debutar’”.

La declaración de Fede Bal causó sorpresa en el piso de Mañanísima, quienes interrumpieron al actor y comenzaron a realizar numerosos comentarios al respecto: “Déjenlo contestar, cállense un poco”, acotó Estefi Berardi, muy incómoda.

“Pasala bien, yo me voy a Chapa (Chapadmalal)”, agregó el actor, dejando en claro que no tenía pensado en salir para Año Nuevo, sino que optó por reunirse con los Pachano. Por su parte, la panelista agregó contexto sobre la conversación y explicó: “Es verdad, yo salí. Me recomendó un lugar, pero en realidad fui al de al lado. Él me dijo que no hacía nada...”.