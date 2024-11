Felipe Fort expuso cómo se aprovecharon de su padre: "Le sacaban los..."

Ante la experiencia que va ganando, no pudo evitar trazar una comparación con la vida de su padre. Es por eso que contó algunos detalles de cómo vio de cerca el hecho de que varias personas se aprovecharan de Ricardo Fort , su padre: “Crecí viendo cómo a mi papá le sacaban pedazos de a poco. Yo sabía que no quería eso para mí ni para la gente que me rodeara”.

Embed - El legado de RICARDO FORT: ¿qué recuerda Felipe y qué critica de sus "amigos"? | #Desencriptados

“La gente que se decía amiga de mi papá, se acercaba para sacarle guita. Por ejemplo, en las obras de teatro no tenía ganancias”, contó sobre uno de los puntos en los que consideró que su padre cometió errores y muchos se aprovecharon de ese costado bondadoso que tenía.

Más allá del análisi, Felipe Fort eligió aclara que sólo se trata de un análisis, por lo que no lo culpa: “Entiendo que era su sueño, pero tenía pérdidas cuando en realidad podía tener ganancias, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien con él”.

Es por eso que expuso qué es lo que terminó aprendiendo de ver a Ricardo Fort en estas situaciones: “Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos pero sin dejar aprovecharse por el resto. Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos, entonces a veces los invito pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta. Pero les digo que eso me hace bien a mi”.

Felipe Fort-Ricardo Fort-1.jpg

El mensaje de Marta Fort a su padre en el día que cumpliría 56 años

El pasado 5 de noviembre, Ricardo Fort habría cumplido 56 años. Es por eso que Marta Fort eligió recordarlo con algunas imágenes en sus redes sociales. De este modo, eligió algunas de las más representativas para él para desearle un feliz cumpleaños.

Fue así como expuso una foto de la familia junta y escribió: “Feliz cumple a mi ángel guardián, mi papá”. Y agregó un tanto emocionada por este día: “Te extraño y te pienso todos los días. Ojalá que estés muy feliz allá arriba”.