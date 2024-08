Felipe Fort se separó de su novia en medio de los escándalos con su madre

Felipe Fort, hijo del recordado empresario y mediático Ricardo Fort , se encuentra en el centro de la atención mediática tras su reciente separación de Priscila Godoy, ocurrida en abril de este año. Aunque la ruptura no fue confirmada oficialmente por los protagonistas en su momento, la eliminación de todas las fotos de la pareja en las redes sociales por parte de Felipe avivó las especulaciones sobre el fin de la relación.

El inicio de los rumores se intensificó cuando Felipe dejó de seguir a Priscila en redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como la confirmación de la separación. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en surgir, especialmente después de un incidente peculiar que involucró a la madre de Priscila. Días antes de la ruptura, la madre de Priscila fue noticia por llevar a su perro a una carnicería y pedir que lo faenaran, un hecho que muchos sugirieron podría haber influido en la decisión de la pareja de tomar caminos separados.

La versión de Martita fue clara y contundente. Según ella, Felipe y Priscila aún mantienen contacto y la relación no terminó en malos términos. "Igualmente, están hablando. Felipe está tranqui. No se pelearon", aseguró Martita, desmintiendo las especulaciones sobre una separación tumultuosa. Esta declaración no solo apaciguó los rumores sino que también mostró el apoyo de Martita a su hermano en este momento delicado.

Felipe Fort 2.jpg Felipe Fort y Priscila

Cómo está Felipe Fort tras la separación de Priscila

Además de hablar sobre la situación sentimental de su hermano, Martita también reveló detalles sobre su propio trabajo. Está en tratativas con la plataforma de streaming que produjo la serie sobre la vida de su padre, Ricardo Fort, con miras a desarrollar una nueva temporada. Esta noticia ha generado expectativa entre los seguidores del clan Fort, quienes esperan ansiosos más detalles sobre la posible continuación de la serie.

Felipe Fort ha optado por mantener un perfil bajo en este momento, enfocándose en su bienestar personal. Su decisión de borrar las fotos con Priscila de sus redes sociales puede haber sido una forma de buscar un espacio personal lejos de la mirada pública mientras procesa la situación.

Por su parte, Priscila Godoy está en Barcelona con su familia, lo que también le da la oportunidad de reflexionar y tomar distancia de la situación. La distancia física entre ellos no ha sido un impedimento para que mantengan el contacto, lo que sugiere que la puerta a una posible reconciliación aún está abierta.