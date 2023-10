Cómo se tomó el Chanchi Estevez el embarazo de Sabrina Carballo, su ex

Hace poco menos de un año, Sabrina Carballo conoció al ex futbolista Damián Potenza en Mar del Plata y se volvieron inseparables. Hicieron público su noviazgo en mayo hoy esperan su primera hija para enero. La actriz fue pareja, también, de otro ex futbolista. Estuvo de novia hace 15 años con el Chanchi Estévez .

CHANCHI ESTEVEZ - SABRINA CARBALLO.mp4 Sabrina Carballo cóntó en LAM cómo se enteró su ex, Chanchi Estévez, de su embarazo.

“Sabri ¿el Chanchi Estévez te llamó cuando se enteró de que estabas embarazada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. Entre risas, la actriz le respondió: “Sí, me escribió y es gracioso porque me habla como si nunca nos hubiésemos separado. Me dice: ‘Che, ¿es verdad que estás embarazada?’. Yo le pregunté quién le había dicho y él me dice: ‘No, decime vos’. Y empezó una discusión para ver quién le decía a quién primero”.

El sorprendente pedido de Chanchi Estévez

Luego, Sabrina Carballo reveló que el informante había sido el mejor amigo de Maximiliano Estévez, que también es jugador de fútbol, y lo había visto en los medios. Todos quisieron saber si la había felicitado por el embarazo. “Sí, me dice ‘mandame fotos de la panza’ y yo le digo: ‘No te voy a mandar fotos’”, confesó, tentada.

Por su parte, Paula Varela preuntó si el contacto con su ex le molesta a su pareja actual. “¿Tu novio no se pone celoso de que Chanchi esté ahí? que te pida fotos de la panza por ejemplo”, le preguntó. Pero la actriz confesó: “No sé, tampoco le charlo tanto de eso”. Al parecer, no es algo que le preocupe a la feliz pareja, que espera una niña para los primeros días de enero y está totalmente abocada a la preparación del cuarto de su primera hija.