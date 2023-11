Fer Dente contó cómo se enteró quién era su papá

Hace un tiempo, Fer Dente reveló que el hombre que lo crio no era en realidad su verdadero padre. Ahora, el conductor de Noche al Dente contó en PH Podemos Hablar cómo fue el momento en que se enteró de este gran secreto familiar.

“Mi mamá me contó a mis 17 años que mi papá no era mi papá y que esa otra persona era el cura del colegio de mis hermanos ”, dijo el artista. “Me lo contó mientras estábamos en casa. Yo vivía con ella todavía y estábamos hablando del amor. Ella se había separado de mi papá y se llevaban medio como el o...”, agregó Dente.

FER DENTE.mp4 Fer Dente contó en PH Podemos hablar cómo se enteró de quién es su verdadero padre.

El actor contó que todo sucedió el momento en que "te das cuenta que tu mamá también es un mujer". Y por eso comenzó a preguntarle si estaba enamorada. La respuesta lo sorprendió. "Fue un discurso raro. Me decía ‘yo tuve un amor... un gran amor pero no pudo ser’... Yo lo primero que pensé fue que le había sido infiel a mi papá”, expresó.

La intuición de Fer Dente

“Le pregunté si había sido antes o después de que naciera y se empezó a emocionar. Y a mí me entró una punzada y le dije ‘no me digas que mi papá no es mi papá'. Era algo que yo sentía”, dijo Fer Dente. En ese momento su madre rompió en llanto y una vez que recuperó la calma le reveló toda la verdad.

“Me contó que se enamoró, que salió un tiempo con él, me pasó la mochila a mí porque no lo sabía nadie más. La compartimos un ratito. La banqué unos años y le dije que lo contáramos", confesó el actor. Además, dijo que conoció a su padre biológico. "Él vive, tiene su familia, dejó los hábitos cuando mi mamá quedó embarazada, después armó su camino. Pero no tengo relación”, cerró el actor.