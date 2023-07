Fernán Mirás contó el duro accidente que vivió

Fernán Mirás reconoció que eso había sucedido pero que no recordaba la edad en que lo había hecho porque "era chico y estaba jugando con fósforos" . Fer Dente, por su parte, le dijo: "A mí me pasó lo mismo a los cuatro, pero lo que no hice fue lo que hiciste vos después".

FERNÁN MIRÁS.mp4 Fernán Mirás contó en Noche al Dente una curiosa anécdota de su infancia.

"Vos lo asumiste... Yo vi que culpaban a alguien. Había un vecino que se subía por los techos y hacía desastres en la casa de todos. Afanaba, prendía cosas", reconoció Mirás. Y contó que en ese momento no se hizo cargo de haber estado jugando con fuego y de incendiar el colchón.

"Era un colchón que estaba en un patio techado porque lo iban a tirar, era de un cochecito de bebé, era chiquito pero grueso. No sé por qué me puse a hacer algo con fuego arriba de eso y vi que prendía. Yo era chico y para que no se prenda me fui. Si yo no lo veía, no hay fuego", relató el actor.

Años más tarde, confesó su fechoría infantil. "Pasaron fácil como 25 años. Estábamos comiendo con mi familia y dicen 'se acuerdan cuando este hijo de p... quemó el colchón' -hablando de quien había cargado con la culpa- Dije 'no fue él fui yo'. Estaba comiendo y toda la mesa me miró como si tuvieran un asesino en casa", reveló.

Su familia se sorprendió y él también porque "pensé que ya se los había dicho", dijo el actor. Para terminar con el tema, Dente le preguntó si su vecino estaba preso. "No sabemos, a esta altura es una opción", bromeó Fernán Mirás.