Flor Jazmín Peña explotó contra su ex, a días de blanquear con Nico Occhiato

Enero arrancó con todo desde el momento en que Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato blanquearon su romance. Las repercusiones no tardaron en llegar ante semejante noticia y se conoció la picante declaración de Agus Franzoni , ex de la bailarina y conductora de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV.

Lo cierto es que en diálogo con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, Flor Jazmín respondió a los polémicos dichos de su ex y fue muy elogiosa con él. "Sí, lo escuché. Nunca voy a tirar algo negativo. Si tengo que arreglar algo con alguien lo charlaré con esa persona. Entiendo que desde ahí venga lo del 'chip de la televisión'. A él lo adoro y está todo bien", indicó Flor, sobre los dichos de su ex, de quien se separó en 2023.

Luego remarcó: "Nosotros nos separamos hace bastante. Entre nosotros las cosas están muy claras. Yo lo amo a Franzo. Siempre fue un tipazo conmigo". "Hoy por hoy estamos distanciados, y es entendible porque hemos sido pareja. Bueno, creo que no lo estructuraría. Tenemos un gran vínculo, que fue lo que él mismo dijo en la nota", agregó.

"Nos amamos y, como todos los vínculos, hay momentos en los que uno se ausenta un poco por diferencias. Pero no creo que nos perdamos porque hay un amor muy real", se sinceró. Y cerró sobre las declaraciones de su ex: "No hay rencores. Está todo bien, es un tipazo Franzo".

El particular talento de Flor Jazmín Peña que sorprendió a Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato son los protagonistas del romance del verano y luego de blanquear la relación al aire en el programa Nadie Dice Nada, de Luzu Tv, ya se muestran relajados en la convivencia en Pinamar.

El conductor mostró esta vez un detalle desconocido de Flor en el día a día y mostró feliz el resultado de la comida que le preparó ella con mucho amor. “No saben el omelette que hace Flor. ¡Es tremendo!”, dijo con sorpresa Nico entre risas en el video que subió a sus historias de Instagram, los dos sentados en la mesa.

La bailarina le respondió: “Un omelette es algo muy básico, mi amor. Yo resolví con lo que había en la casa”. “No sabía que cocinabas así. ¡Impresionante!”, le insistió él a puro elogio. Y ella cerró riéndose: "A mí me gusta comer”.