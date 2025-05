Flor de la V mostró cuál es su principal talento lejos de la TV

“ Hoy me levanté con muchas ganas de coser porque me quiero hacer una falda, entonces, como tengo poco género, dije ‘No quiero fallar’ y encontré este toile, que es una prenda hecha con un lienzo que se usa para descartar “, contó la conductora en un video publicado.

En continuidad con su relato fue contando el paso a paso de lo que hace como hobby: “Para las que me dicen que pase moldes, no tengo mucha experiencia en hacer moldes, aprendí a coser así, ponía la tela en una falda, la cortaba y más o menos lo hacía. No tengas miedo, si querés empezar a coser, no necesitás moldes ni nada, necesitás ganas y ni siquiera es un impedimento que no tengas una máquina de coser, porque yo he hecho milagros con hilo y aguja”.