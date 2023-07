Flor de la V salto en defensa de la Negra Vernaci y hay polémica

Sucede que en las redes la acusaron de violenta y de maltratar laboralmente a sus colegas. Incluso Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo de El Trece, fue por más y contó su pésima experiencia trabajando con la Negra: "Se portó muy mal conmigo, me hizo echar dos veces de Radio Pop... Porque no me quería, le caía mal, porque hago chimentos, porque me subestima, porque me prejuicia. Ella subió a la gerencia a picar la cabeza para que me saquen. Mientras ella esté en esa radio, no voy a tener lugar ahí, porque me detesta".