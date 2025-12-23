Flor Peña se mostró preocupada por la relación de su hijo Juan Otero: el motivo
La actriz participó del programa "La Mañana con Moria", conducido por Moria Casán, y se refirió al vínculo de su hijo con su novio Mateo Lofeudo.
En más de una oportunidad Juan Otero, hijo de la reconocida actriz Flor Peña, quedó en el centro de la polémica relación con su novio Mateo Lofeudo. Alguna vez con sus declaraciones donde afirmó que es "la persona más tóxica del mundo" y llegando a confesando que utilizaban una app para rastrearse.
Hace algunas horas su madre se hizo eco de la relación que tiene su hijo y sorprendió con declaraciones sobre algunas actitudes de Mateo: “Él está en pareja ahora, está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado!”, soltó en el programa que conduce Moria Casán en El Trece.
“Están juntos hace como un año. Obvio que me lo presentó, divino. Está mucho en casa”, confesó más tarde dejando en claro que hay aspectos de la personalidad del novio que son de sus gustos.
Cuando tocó hacer referencia a los conflictos que enfrentaron como pareja, Flor soltó: “Son una generación distinta, complicada. Nuestra época era distinta". Luego, agregó: “Se stalkean y tienen aplicaciones para ver dónde está el otro”.
Por otra parte Flor reveló cómo afronta esta situación, la ayuda que le brinda desde su experiencia y el tratamiento en terapia que realiza el joven de 17 años para mejorar en ese aspecto: “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”.
Te puede interesar...
Leé más
Yanina Latorre se despidió de LAM y reveló cómo será su futuro laboral
La tremenda reacción de Mauro Icardi al conocer la brujería que hacía el exabogado de Wanda Nara
Denunciarían por maltrato animal a Guido Süller tras filmarse matando ratas
-
TAGS
- Florencia Peña
- Juan Otero
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario