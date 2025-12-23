Flor Peña se mostró preocupada por la relación de su hijo Juan Otero: el motivo

La actriz participó del programa "La Mañana con Moria", conducido por Moria Casán, y se refirió al vínculo de su hijo con su novio Mateo Lofeudo.

En más de una oportunidad Juan Otero , hijo de la reconocida actriz Flor Peña , quedó en el centro de la polémica relación con su novio Mateo Lofeudo. Alguna vez con sus declaraciones donde afirmó que es "la persona más tóxica del mundo" y llegando a confesando que utilizaban una app para rastrearse.

Hace algunas horas su madre se hizo eco de la relación que tiene su hijo y sorprendió con declaraciones sobre algunas actitudes de Mateo: “Él está en pareja ahora, está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado!” , soltó en el programa que conduce Moria Casán en El Trece.

“Están juntos hace como un año. Obvio que me lo presentó, divino. Está mucho en casa” , confesó más tarde dejando en claro que hay aspectos de la personalidad del novio que son de sus gustos.

Flor Peña-Relación hijo

Cuando tocó hacer referencia a los conflictos que enfrentaron como pareja, Flor soltó: “Son una generación distinta, complicada. Nuestra época era distinta". Luego, agregó: “Se stalkean y tienen aplicaciones para ver dónde está el otro”.

Por otra parte Flor reveló cómo afronta esta situación, la ayuda que le brinda desde su experiencia y el tratamiento en terapia que realiza el joven de 17 años para mejorar en ese aspecto: “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”.