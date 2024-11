Flor Vigna blanqueó novio: "Estoy muy enamorada"

Después de días de polémica entre Luciano Castro y Sabrina Rojas , por los picantes dichos de la conductora contra Griselda Siciliani , actual pareja del actor, Flor Vigna quedó en el medio de la polémica y se conoció toda la verdad de la posible separación de la cantante con su ex.

La también bailarina asistió a la gala de los premios “Los Más Clickeados 2024″, donde fue consultada sobre su presente con el famoso y cómo tomó la noticia que volvió a relacionar a su ex pareja con Sabrina Rojas.

Fue en ese momento, en el que confirmó que logró rehacer su vida tras separase de Luciano Castro y aseguró estar en pareja en la actualidad. “Estoy con una persona que me encanta”, dijo Flor Vigna. A su vez, la famosa sostuvo que ya dejó en el pasado su relación con el actor argentino y que está “muy bien ahora”.

La tremenda confesión de Flor Vigna acerca de Luciano Castro

Respecto a la anterior relación de Luciano Castro con la actriz y conductora Sabrina Rojas, Flor Vigna aseguró que si bien no se hicieron amigas, sí fueron “hablando con el tiempo”. “No hay enemigas, si hay nuevos capítulos que se abren o se cierran de diferentes formas”, dijo la famosa de manera contundente.

En ese mismo sentido, la cantante contó cómo fue el final de la relación con su ex: “La fuerza de uno hace que se pueda cerrar un capítulo, que eso es lo que a mi todo lo que pasó me ayudó a cerrarlo. De hecho estoy muy bien, muy feliz, muy enamorada”. Y sentenció: “Cada uno empieza su capítulo y yo estoy muy bien ahora. Todos tienen que ser felices y ojalá a mi también me toque”.

Recordemos que a principios de este año, Flor Vigna anunció que finalizaba su relación con Luciano Castro luego de años de romance. Anteriormente, él había formado una familia con Sabrina Rojas, luego celebró que la actriz y la cantante se hayan vuelto "amigas". Finalmente, se descubrió que el actor le fue infiel a Flor con Griselda Siciliani, su actual pareja.