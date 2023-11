Flor Vigna explotó contra Yanina Latorre en vivo y se dijeron de todo

Yanina Latorre y Flor Vigna 1.jpg Flor Vigna

La respuesta de Yanina Latorre no se hizo esperar. La panelista de LAM afirmó: "No, no, no. En nuestro programa si hay algo que no se hace es inventar, y sobre vos no hemos inventado nada. No te atajes". Sin embargo, el conflicto tomó un giro inesperado cuando Flor Vigna recordó una situación que trajo polémica: su paso por MasterChef como host digital.