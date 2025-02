Florencia de la V explotó contra a Javier Milei luego de la marcha del fin de semana

Días antes de la marcha, Florencia de la V había manifestado su indignación por el discurso de Javier Milei en Davos, donde vinculó la diversidad con el abuso infantil. La actriz y conductora vio el mensaje presidencial desde su casa y no pudo contener su malestar. "Repiten que solo hay dos géneros, entonces ¿yo qué soy? ¿Un holograma? Yo existo y antes de mí hubo otras", reflexionó.

Flor de la V 2.jpg Flor de la V

El apoyo de la comunidad y el mensaje de resistencia

En una entrevista, contó que sintió impotencia al escuchar las palabras del presidente. “Tomó un caso aberrante, pero está comprobado que los abusos intrafamiliares en general son de personas heterosexuales hacia sus propios hijos e hijas. Ahí te das cuenta de la mala fe del ejemplo", aseguró.

Para Florencia, el problema no es solo la desinformación, sino la intencionalidad detrás del discurso. "Me di cuenta de que no se puede discutir con esta gente. No te podés poner a argumentar porque está todo sostenido sobre falacias, es imposible discutir con necios", sostuvo.