Florencia reveló qué hubiera hecho con Nicolás si estuvieran fuera de Gran Hermano

flor nico gran hermano.png Florencia Regidor expuso su malestar, luego de escuchar a Nico en Gran Hermano.

Qué dijo Florencia Regidor de Gran Hermano sobre Nico

”Me sorprendió que sea tan cag... Yo tengo a Mauro acá adentro y no lo voy a votar nunca", exclamó Furia. En medio de su indignación, Flor se pronunció: ”Él en la cena dijo: 'Yo no voy a votar a Flor pero ustedes hagan lo que quieran'. Él tranquilamente podría haber dicho: 'No la voten a Flor'. Cuidándome".

"Pero escuchame, vos acá estás para brillar, que él brille por su lado corta. Pero bueno, si te lo querés chapar, hacelo", le dijo Juliana, aconsejándola. "Yo no sé cómo te dan ganas igual. Prefiero un tipo con todas las pelotas que un pibe que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No sabés cómo me la seca", le comentó Virginia Demo.

"A mí también me la seca, Vir. Yo a Nico afuera no le hubiera dado bola y, en segundo lugar, lo hubiera silenciado. Nunca me pasó que me den tantas vueltas, que un día, sí y un día, no. Que me agarre en el cuarto, me diga cosas hermosas y al otro día no me dé un beso”, reveló sobre lo que sucedería si ambos estuvieran afuera de la casa. "Claro, te está quemando el bocho", acotó Furia.